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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:42:44م
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فريق طبي ينجح في إجراء عملية جراحية كبرى بمستشفى الثورة بالحديدة
[23/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :

نجح فريق طبي يمني متخصص في جراحة الأوعية الدموية من إجراء عملية جراحية كبرى بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة هي الأولى من نوعها في مستشفيات المحافظة.

تمثلت العملية التي أجريت لرجل يبلغ من العمر 60 عاما في إستئصال "أم دم" وتوسعة شريان الخصر الأيمن إلى شريان فخذ الركبة الأيمن مع إجراء عملية زرع شريان صناعي لشريان الحوض الأيمن حتى شريان الفخذ الأيمن وصولا إلى شريان فخذ الركبة الايمن.

وأوضح مصدر طبي بالهيئة أن العملية التي أجريت خلال سبع ساعات تكللت بالنجاح ويرقد المريض حاليا بقسم الجراحة.

ولفت المصدر إلى أن العملية تعد إنجاز طبي يضاف لرصيد هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة رغم الصعوبات التي تمر بها جراء الأوضاع الراهنة.

سبـأ
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