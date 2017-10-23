محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرشيفيه القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع للعدو بنجران وجيزان وعسير نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير، محققة إصابات مباشرة.



وأضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين قبالة منفذ الخضراء وشرقي القفال بعدد من صواريخ الكاتيوشا.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في موقع الفواز وقيادة سقام والمخروق ومرتفعات رجلا.



وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الرمضة والطوال، وتجمعات الجنود السعوديين في موقع المشرق.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعين للمرتزقة في مجازة بعسير.. لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف، فيما تم قنص أحد المرتزقة قبالة منفذ علب.

سبـأ [23/أكتوبر/2017]سبـأ