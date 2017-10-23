[23/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة فيما تعرضت مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة البقع وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن أربع غارات على آل صبحان بمديرية باقم، وغارتين على منطقة الجعملة في مديرية مجز.
وذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه الحدودية.
وأكد المصدر أن القصف خلف أضرار بمزارع المواطنين وممتلكاتهم.
سبـأ