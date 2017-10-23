[23/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :
نظمت مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان بالحديدة اليوم اللقاء الخاص بتطبيق نهج العدالة التصالحية في قضايا الأطفال بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية ومصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية بدعم من منظمة رعاية الأطفال.
ناقش اللقاء الذي ضم فريق الرقابة المستقلة وممثلي وزارة العدل والنيابة العامة بالمحافظة ومنظمات المجتمع والشخصيات الاجتماعية المعنيين بتطبيق نهج العدالة التصالحية، وضع الأطفال المودعين في قسم الأحداث بالسجن المركزي بالحديدة، وإمكانية تطبيق نهج العدالة التصالحية في قضاياهم.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة العدالة التصالحية لحل قضايا الأطفال المودعين في مراكز الاحتجاز برئاسة وكيل المحافظة هاشم العزعزي وعضوية رئيس النيابة القاضي هادي عيضة ورئيس الشعبة المدنية والشخصية بمحكمة الاستئناف القاضي منصور العرجلي ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل محمد حجر.
وشدد على ضرورة وضع خطة عمل والبدء بتنفيذها بناء على نتائج النزول الميداني لفريق العدالة التصالحية.
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