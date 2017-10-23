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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:43:34م
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تدشين حملة التحصين ضد شلل الأطفال بمأرب (مصحح)
[23/أكتوبر/2017]
مأرب - سبأ :

دشنت بمحافظة مأرب اليوم الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين شد شلل الأطفال والفرز التغذوي للأطفال دون سن الخامسة ومسح الأمراض المزمنة.

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد حمود الشعاب أن الحملة التي تستمر ثلاثة أيام تستهدف 52 الف و177 طفل وطفلة دون سن الخامسة.

وأشار إلى أن الحملة ينفذها 644 عامل صحي ومتطوع ومتطوعة متحرك وثابت بالإضافة إلى 362 عامل صحي ومتطوع ومتطوعة متحرك وثابت يعملون ضمن الفرق للفرز التغذوي، و87 مشرفي فرق و42 مشرفي مديريات.

وبين أن الحملة يصاحبها فرز تغذوي لإكتشاف الأطفال الذي يعانون من سوء التغذية .

سبـأ
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