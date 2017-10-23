[23/أكتوبر/2017]
إب - سبأ :
ناقش لقاء موسع بمديرية النادرة بمحافظة إب، الجوانب المتعلقة بدعم العملية التعليمة.
وفي اللقاء الذي ضم معلمو ووجهاء المديرية، ألقيت كلمات أكدت ضرورة تعاون الجميع لدعم إستمرار العملية التعليمية وإيجاد حلول عاجلة لمرتبات المعلمين .. داعية رجال المال والأعمال إلى المساهمة في دعم العملية التعليمية بإعتبار التعليم مسئولية الجميع.
وأشارت الكلمات إلى أهمية التعليم لبناء أجيال الغد المعول عليهم النهوض بالوطن .. لافتة إلى أن العملية التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة تعد جبهة من جبهات الصمود.
وطالبت الكلمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والإيفاء بالتزماتهم بصرف مرتبات الموظفين.
سبـأ