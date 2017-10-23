محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تنفيذ أعمال الصيانة للطرق بمحافظة صعدة صعدة - سبأ :

ناقش إجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض وضم مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس إبراهيم النمري، آلية تنفيذ أعمال الصيانة لعدد من الطرق والشوارع بالمحافظة والتي تضررت جراء العدوان.



واستعرض الإجتماع بحضور وكيل المحافظة عبد الله القاسمي ومدير فرع المؤسسة العامة للطرق بالمحافظة المهندس عبد السلام الشريف وعدد من المهندسين، ما تعرضت له شبكة الطرق والجسور بالمحافظة من تدمير ممنهج من قبل تحالف العدوان على مدى أكثر من عامين ونصف والعمل على إعادة تأهيلها لتخفيف جزء من معاناة المواطنين .



وفي الإجتماع أشار المحافظ عوض إلى أنه سيتم وضع برنامج وخطة عمل لكافة مديريات المحافظة .. لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المهام بين الجهات المختصة بتنفيذ الردم والسفلتة لكافة الطرق والشوارع المتضررة في عاصمة المحافظة والمديرات.



وشدد على سرعة التدخل لتسهيل حركة السير من و إلى المديريات وتخفيف معاناة أبناء المحافظة جراء تدمير العدوان لشبكة الطرق.

سبـأ [23/أكتوبر/2017]سبـأ