[23/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل لقرار اللجنة الثورية رقم ٣٦ لعام ٢٠١٥ بشأن تحرير المشتقات النفطية إجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.
وفي الإجتماع الذي حضره وزير النقل زكريا الشامي ووزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ووكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالإله شيبان ومدير عام شركة النفط المهندس عبدالوهاب الجنيد .. استعرضت اللجنة مشروع القرار الخاص بتعديل قرار اللجنة الثورية العليا (36) لسنة 2015م وفقاً لما تقدمت به وزارة النفط والمعادن .
وخرج الإجتماع بالنتائج والتوصيات اللازمة .
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