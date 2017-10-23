محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كلية الزراعة بجامعة إب تحتفي بتخرج 80 طالبا وطالبة إب - سبأ :

إحتفلت كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة إب اليوم بتخرج 80 طالبا وطالبة من مختلف أقسامها تحت شعار "دفعة السلام والتنمية".



وفي الحفل أشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان إلى ما يمثله تخرج هذه الدفعة من أهمية في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان .



فيما أوضح عميد الكلية الدكتور غسان عقيل أن الإحتفال بتخرج هذه الدفعة مبعث فخر واعتزاز بشباب المستقبل الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية بناء الوطن .



وأشاد بجهود كافة منتسبي الكلية من أكاديميين وإداريين وطلاب في سبيل تخريج هذه الدفع.



تخلل الحفل الذي حضره عميد الكلية النوعية الدكتور محمد الأشول ونواب عميد الكلية وعدد من الأكاديميين والإداريين والطلاب والطالبات، تكريم الكادر التعليمي والإداري المتميز بالكلية والجهات المعنية وخريجي هذه الدفعة.



سبـأ [23/أكتوبر/2017]سبـأ