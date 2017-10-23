محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين العملية التعليمية بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان في تعز تعز - سبأ :

دشنت بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان بمحافظة تعز اليوم العملية التعليمية والتدريبية بالمعهد بعد توقف أكثر من عامين جراء إستهدافه من قبل طيران العدوان.



وفي التدشين أشار مدير مكتب التعليم الفني والتدريب بالمحافظة نبيل محمد الجندي، إلى الجهود التي بذلت من أجل إعادة النشاط لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني وخاصة للمعهد التقني الصناعي بالحوبان



وأوضح أن المعاهد الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان أصبحت ثكنات عسكرية، وتم نهب معداتها وتجهيزاتها .. داعيا الجميع إلى الحفاظ على ما تبقى من تجهيزات ومنشآت المعاهد الفنية بالمحافظة لما لها من أهمية في تأهيل وتدريب الكوادر في مختلف الجوانب.



وقال " سنعمل بكل ما يمكننا من طاقة لإعادة النهوض بالعملية التعليمية والتدريبية لقطاع التعليم الفني والتقني والصناعي بالمحافظة ".



وأشار مدير مكتب التعليم الفني إلى أن العدوان إستهدف 12 قاعة دراسية، ومعملي الصحة والسلامة المهنية والكيمياء والكنترول وشئون الطلاب ومبنى السكن الداخلي للطلاب .



وأضاف " رغم العدوان والحصار فإننا صامدون وثابتون وبادرنا في إستحداث أقسام جديدة تلبي إحتياجات سوق العمل وهي أقسام مساحة وطرقات وصيانة أجهزة طبية وتقنية المعلومات ولغة إنجليزية تقني، وهذا مكننا من إستيعاب مايقارب ألف طالبا وطالبة ".

سبـأ [23/أكتوبر/2017]سبـأ