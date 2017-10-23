ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:35:24م
الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ همدان
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء عدد من مشائخ مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وبحضور محافظ صنعاء الشيخ حنين قطينة ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام .
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس.
ارتفاع النفط بفضل تراجع الإمدادات وزيادة الطلب
سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الاثنين بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط في ظل مؤشرات جديدة على زيادة الطلب على الخام.
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.
آخر الأخبار:
مناقشة الجوانب المتعلقة بدعم العملية التعليمية بمديرية النادرة بإب
مناقشة آلية تنفيذ أعمال الصيانة للطرق بمحافظة صعدة
اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل قرار تحرير المشتقات النفطية تعقد إجتماعها
كلية الزراعة بجامعة إب تحتفي بتخرج 80 طالبا وطالبة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين العملية التعليمية بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان في تعز
[23/أكتوبر/2017]
تعز - سبأ :

دشنت بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان بمحافظة تعز اليوم العملية التعليمية والتدريبية بالمعهد بعد توقف أكثر من عامين جراء إستهدافه من قبل طيران العدوان.

وفي التدشين أشار مدير مكتب التعليم الفني والتدريب بالمحافظة نبيل محمد الجندي، إلى الجهود التي بذلت من أجل إعادة النشاط لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني وخاصة للمعهد التقني الصناعي بالحوبان

وأوضح أن المعاهد الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان أصبحت ثكنات عسكرية، وتم نهب معداتها وتجهيزاتها .. داعيا الجميع إلى الحفاظ على ما تبقى من تجهيزات ومنشآت المعاهد الفنية بالمحافظة لما لها من أهمية في تأهيل وتدريب الكوادر في مختلف الجوانب.

وقال " سنعمل بكل ما يمكننا من طاقة لإعادة النهوض بالعملية التعليمية والتدريبية لقطاع التعليم الفني والتقني والصناعي بالمحافظة ".

وأشار مدير مكتب التعليم الفني إلى أن العدوان إستهدف 12 قاعة دراسية، ومعملي الصحة والسلامة المهنية والكيمياء والكنترول وشئون الطلاب ومبنى السكن الداخلي للطلاب .

وأضاف " رغم العدوان والحصار فإننا صامدون وثابتون وبادرنا في إستحداث أقسام جديدة تلبي إحتياجات سوق العمل وهي أقسام مساحة وطرقات وصيانة أجهزة طبية وتقنية المعلومات ولغة إنجليزية تقني، وهذا مكننا من إستيعاب مايقارب ألف طالبا وطالبة ".

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الجوانب المتعلقة بدعم العملية التعليمية بمديرية النادرة بإب
مناقشة آلية تنفيذ أعمال الصيانة للطرق بمحافظة صعدة
اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل قرار تحرير المشتقات النفطية تعقد إجتماعها
كلية الزراعة بجامعة إب تحتفي بتخرج 80 طالبا وطالبة
تفقد مستوى تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة
مناقشة أوضاع أسر الشهداء بإب
مناقشة السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية بصنعاء
مناقشة إجراءات تسهيل صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بإب
تدشين حملة التحصين ضد شلل الأطفال بمأرب
محافظ الحديدة يدشن الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية حرض في حجة
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدد من المحافظات ونجران وجيزان
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
[22/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على كتاف وباقم بصعدة
[22/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق بصعدة
[22/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by