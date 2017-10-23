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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:35:24م
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تفقد مستوى تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة
[23/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

تفقد مستشار وزارة الصحة الدكتور غازي إسماعيل ووكيل محافظة صنعاء عبدالملك الغربي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر اليوم مستوى تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة.

واطلعوا ومعهم مدير عام التغذية بوزارة الصحة الدكتورة لينا الارياني ومدير البرنامج الوطني للتحصين الصحي الموسع الدكتورة غادة الهبوب ومدير مديرية جحانة محمد البشاري، على مستوى الخدمات في أقسام الأمومة والطفولة والنساء والتوليد المدعومة من منظمة اليونسيف.

كما تم الاطلاع على أقسام العناية المركزة ورقود الأطفال وزاويتي الإرواء والمشورة والخدمات الطبية في الأقسام الصحية.

وأشاد الدكتور غازي والوكيل الغربي والدكتور المنتصر بمستوى الخدمات وحرص إدارة المستشفى والكادر الطبي على الارتقاء بها.. مثمنين دور اليونسيف في دعم المستشفي.

فيما أكد مسئول الصحة والتغذية في اليونسيف بالمحافظة الدكتور فهيم الحاج حرص المنظمة على دعم المستشفي.

وكان مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله القاولي قدم شرح حول الخدمات المقدمة للمرضى في كافة الأقسام ونسبة الإقبال على المستشفى بعد عملية التطوير التي شهدها.

رافقهم خلال الزيارة عدد من المدراء بوزارة الصحة ومكتب الصحة بالمحافظة.

سبـأ
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