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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:35:24م
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  عربي ودولي
مقتل 16 شخصاً بينهم 12 من مسلحي (داعش) شمال العراق
[23/أكتوبر/2017]
بغداد – سبـأ :

قتل 16 شخصاً بينهم 12 من مسلحي تنظيم (داعش) اليوم الاثنين في هجمات متفرقة في محافظتي صلاح الدين وديالى شمال العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر أمنية في محافظة ديالى إن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي تمكنت من قتل ستة من مسلحي تنظيم (داعش) في اشتباكات قرب منطقة سرحة (80 كم) شمال مدينة بعقوبة، مركز المحافظة.

وأضافت المصادر أن أحد أفراد قوات الاسايش ووالده قتلا في اطلاق نار من مسلحين مجهولين بالقرب من منزلهم في منطقة خانقين (100 كم) شمال شرق بعقوبة.

وتابعت المصادر أن مدرساً وطالباً في المرحلة الاعدادية قتلا باطلاق نار من مسلحين مجهولين في منطقة الهارونية (40 كم) شمال شرق بعقوبة.

الى ذلك اكدت مصادر في محافظة صلاح الدين شمال بغداد ان قوات الحشد الشعبي تمكنت من قتل ستة من مسلحي (داعش) حاولوا التسلل إلى إحدى القرى شرقي المحافظة.

وأوضحت المصادر أن اللواء 52 من الحشد الشعبي صد هجوماً لمسلحي (داعش) على قرية مفتول (20 كم) جنوب مدينة الطوز ( 90 كم) شرق مدينة تكريت، مركز المحافظة وقتل ستة من المهاجمين، دون وقوع خسائر في صفوف القوات الأمنية.

سبـأ
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