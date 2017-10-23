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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:35:24م
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مناقشة السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية بصنعاء
[23/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

ناقش إجتماع بصنعاء برئاسة المحافظ حنين قطينة اليوم السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية.

وأكد الإجتماع الذي ضم رئيسا لجنة التخطيط والمالية بمحلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني والشئون الإجتماعية علي السهيلي وعدد من مدراء ونواب ومسئولي المالية والقانونية والرقابة والتفتيش بالمكاتب التنفيذية، أهمية بذل مزيد من الجهود ومتابعة المكاتب الايرادية لتنمية الموارد المالية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستعرض الإجتماع المقترحات الخاصة برفد صندوق التكافل الإجتماعي لدعم التعليم والصحة بالمحافظة.

وفي الإجتماع أشار المحافظ قطينة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز مستوى الرقابة والمتابعة لتنمية الموارد المالية.

وأكد أهمية تعزيز مستوى الأداء ومواكبة الأساليب الحديثة في مختلف القطاعات للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

سبـأ
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