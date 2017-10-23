محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات تسهيل صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بإب إب - سبأ :

ناقش وكيل محافظة إب الدكتور أشرف المتوكل اليوم مع المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الإجتماعية منصور الفياضي، سير تنفيذ المشروع الطارئ للتمويلات النقدية بالمحافظة الممول من البنك الدولي عبر المنظمات الشريكة.



وإستعرض اللقاء الإجراءات الكفيلة بإستكمال صرف مستحقات المستفيدين من الضمان الإجتماعي البالغ عددهم 139 ألف و815 حالة من مختلف مديريات المحافظة .



وتطرق اللقاء إلى الصعوبات التي واجهت المنظمات الشريكة في تنفيذ المشروع ووضع حلول لها ومنها إستحداث المنظمات لمراكز ونقاط صرف ثابتة في عموم المناطق التي يجري فيها الصرف حاليا وتنفيذ زيارات ميدانية للقرى النائية.



وأقر اللقاء عدد من التدابير والإجراءات لتسهيل عملية الصرف وتمكين المستفيدين من الضمان الإجتماعي من استلام مستحقاتهم المالية بسهولة ومراعاة ظروفهم الصحية وتخفيف معاناتهم.



حضر اللقاء مدير صندوق الرعاية الإجتماعية بالمحافظة قاسم شحرة ونائب المدير التنفيذي لبنك الأمل مهند المقطري والمدير التنفيذي لشركة أيبكس عصام الفضلي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين محمود وجيه الدين ومدير إدارة المتابعة بديوان المحافظة ماجد البعداني.

سبـأ [23/أكتوبر/2017]سبـأ