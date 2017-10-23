[23/أكتوبر/2017]
مأرب - سبأ :
دشنت بمحافظة مأرب اليوم الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين شد شلل الأطفال والفرز التغذوي للأطفال دون سن الخامسة ومسح الأمراض المزمنة.
تستهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أيام 52 ألف ومائة و77 طفلا وطفلة دون سن الخامسة .
وينفذ الحملة 644 عاملا صحيا ومتطوعا ومتطوعة متحرك وثابت بالإضافة إلى 362 عاملا صحيا ومتطوعا ومتطوعة متحرك وثابت يعملون ضمن الفرق للفرز التغذوي، و87 مشرفي فرق و42 مشرفي مديريات.
ويصاحب الحملة فرز تغذوي لإكتشاف حالات الأطفال الذي يعانون من سوء التغذية .
سبـأ