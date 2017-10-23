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محافظ الحديدة يدشن الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال
[23/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :

دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة بالمحافظة.

وأكد محافظ الحديدة أهمية الحملة في حماية الأطفال من الأمراض القاتلة .. مشيدا بجهود وزارة الصحة ومكتب الصحة بالمحافظة وإدارة التحصين بالمكتب في تنفيذ الحملة .

وثمن دعم المنظمات الدولية المستمر في تنفيذ الحملات الصحية المختلفة .

من جانبه أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله إلى أهمية الحملة في تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال .. داعيا أولياء الأمور إلى تحصين أطفالهم ضد هذا المرض.

وأوضح أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة 549 ألف و932 طفلا وطفلة في 472 ألفا و260 منزلا في عموم مديريات المحافظة البالغة 26 مديرية .. مبينا أن الحملة ينفذها سبعة آلاف و684 فريق متنقل من العاملين الصحيين والفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة في 380 موقعا ثابتا و419 مشرف فرق و52 مشرف مديريات و52 منسق تغذية وترصد وبائي.

فيما أشار مدير إدارة التحصين بمكتب الصحة بالمحافظة عبد الفتاح القباطي إلى أن كافة الفرق والعاملين الصحيين باشرت مهامها منذ الساعات الأولى في كافة المديريات .. لافتا إلى أن هناك آلية مراقبة تشرف عليها الإدارة لضمان وصول الحملة إلى كافة المستهدفين.

حضر التدشين مدير عام مديرية الميناء علي عبيد ومدير الإعلام الصحي يحيى الجنيد ومدراء إدارات الصحة بمديريات الحالي الدكتور عبدالحكيم هزاع والحوك الدكتور محمد هادي والميناء الدكتور عادل طاهر وعدد من القيادات الصحية بالمحافظة.

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