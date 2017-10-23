محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والسلطة المحلية بالحديدة الحديدة - سبأ :

ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج ضم رئيس محكمة الإستئناف القاضي أحمد البعداني ورئيس نيابة الإستئناف القاضي هادي عيضة وعدد من قيادات السلطة القضائية والتنفيذية، المواضيع المتعلقة بالقضاء في المحافظة.



واستعرض رئيس محكمة الإستئناف القضايا والمهام المنجزة والإشكاليات التي تواجه سير العمل القضائي.



وناقش الإجتماع الجوانب المتعلقة بتعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والسلطة المحلية للفصل في النزاعات وتقريب العدالة من المواطنين.



وحث الإجتماع مأموري الضبط القضائي على الإلتزام بالإجراءات وتنفيذ الأوامر القضائية في ضبط المطلوبين وتنفيذ الأحكام وضرورة الإسراع في إنجاز القضايا.



وأكد الإجتماع أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز القضايا واستيفاء السجلات القضائية وجدولة القضايا .. مشددا على ضرورة انتظام اللقاءات الدورية مع قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمعالجة الإشكالات التي تواجه القضاء في المحافظة .



ودعا الإجتماع إلى بذل مزيد من الجهود لتأدية المهام القضائية ووضع المعالجات العملية لتجاوز الصعوبات التي خلفها العدوان والحصار.

سبـأ [23/أكتوبر/2017]سبـأ