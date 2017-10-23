[23/أكتوبر/2017]
إب - سبأ :
نظم بمديرية مذيخرة محافظة إب اليوم لقاء موسع لدعم العملية التعليمية.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة حارث المليكي، أهمية تضافر الجهود لإستمرار العملية التعليمية التي يسعى العدوان لتعطيلها والإضرار بأجيال المستقبل.
ودعوا إلى تشكيل لجان من المجلس المحلي ومكتبي التربية والخدمة بالمديرية للنزول للمدارس لمتابعة سير العملية .. مؤكدين أهمية تفعيل دور مجالس الآباء وإشراكهم في العملية التعليمية.
وفي اللقاء أكد وكيل محافظة إب ضرورة تعاون الجميع لإنجاح العملية التعليمية ودعم الكادر التربوي وإفشال مؤامرات العدوان.
حضر اللقاء مدير عام مديرية مذيخرة عبدالواحد أبو فارع وأمين عام محلي المديرية عبدالرحمن حمود سرحان.
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