محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة في مجال النظافة والإصحاح البيئي بالمحويت المحويت - سبأ:

بدأت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في مجال تعزيز النظافة والإصحاح البيئي للحد من انتشار الكوليرا بمناطق المجاديل والحواصلة بمديرية جبل المحويت بمشاركة 83 متدرب.



شارك في الدورة التي ينظمها على مدى سبعة أيام منظمة كير العالمية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية 83 متدربا.



وفي الافتتاح أكد وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي وضابط مشروع الاستجابة الدكتور محمد العقبي أهمية الدورة في إعداد منسقين في القرى والعزل المستهدفة من مشروع مكافحة الكوليرا بمنظمة كير العالمية لتعزيز التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي حول مخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه.



وأشارا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة الكوليرا التي تنفذه منظمة كير بالمحويت للحد من مخاطر الإصابة بالكوليرا والاإسهالات المائية.



ويتلقى المشاركون في الدورة تدريبات نظرية وتطبيقية حول طرق العرض والتوعية المجتمعية ومهارات تنفيذ جلسات النظافة في التجمعات والأسواق ومعالجة المياه وقياس مستوى الكلور.

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ