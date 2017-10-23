[23/أكتوبر/2017]
إب - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية عبدالواحد المروعي الترتيبات لتنفيذ حملة إزالة المخالفات للبناء العشوائي وتنظيم الأسواق بمركز المحافظة والمدن الثانوية ومراكز المديريات.
واستعرض الاجتماع بحضور مدير مكتب الأشغال العامة بالمحافظة المهندس بسام السقاف ومدراء فروع المكتب بالمديريات ورؤساء المناطق، الخطط والتقارير المقدمة من الفروع والمناطق لتطوير مستوى الأداء المالي والإداري.
وتناول الاجتماع الجوانب المتعلقة بتنظيم الأسواق على مستوى مراكز المديريات وأعمال رفع المخلفات من ممرات السيول وفتح العبارات وتقوية الجدران الساندة لحماية المواطنين من السيول.
وأقر الاجتماع إزالة كافة المخالفات والاكشاك التي تم الاتفاق عليها في مديريات الظهار والمشنة وريف إب بهدف الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة وبما يعزز مكانتها كعاصمة سياحية لليمن.
وأقر الاجتماع آلية للتفتيش على المخالفات وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المعنية .
سبأ