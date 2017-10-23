[23/أكتوبر/2017]
عمران - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الجوانب المتعلقة بتنمية الموارد المالية بالمحافظة وتعزيز الرقابة على تحصيلها والتوريد إلى البنك المركزي.
واستعرض الاجتماع بحضور مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة مدراء عموم المكاتب الايرادية، الخطط والمصفوفات الهادفة إلى تحسين وضبط الجانب المالي بالإضافة إلى الصعوبات التي تعترض سير الأداء خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد المحافظ جعمان أهمية تنمية الموارد المالية وتحصيلها للحسابات في البنك المركزي والتأكيد على التحصيل اليومي وكذا المتابعة الشهرية لمستوى تنفيذ خطط المكاتب .
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة المصاحبة لعملية تحصيل الإيرادات والاهتمام بالموارد العينية وإتباع الإجراءات القانونية فيما يخصها.. حاثا على بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد المالية.
سبأ