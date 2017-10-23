محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال بحجة حجة - سبأ:

دشن وكيل محافظة حجة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف اليوم بمدينة حجة الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة من منزل إلى منزل.



وفي التدشين بحضور مستشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد يحيى عبدالكريم .. أشار الوكيل جحاف إلى أهمية تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال لحمايتهم من الأمراض الفتاكة والقاتلة .



وأكد أن الحملة تتضمن التركيز على سوء التغذية لدى الأطفال والأمراض المزمنة من خلال القيام بأعمال الفرز التغذوي والمسح الخاص بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو والصرع وبعض الأمراض النفسية.



ولفت وكيل محافظة حجة إلى أن أعمال الفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة سيسهم في إيجاد قاعدة بيانات لمديريات المحافظة بما يساعد في وضع وتنفيذ الخطط لمكافحة الأمراض فضلا عن توفير إحتياجاتها من الأدوية كالأنسولين وغيره.



فيما أشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أيمن مذكور إلى أن الحملة التي تنفذها وزارة الصحة ممثلةً بالبرنامج الوطني للتحصين الموسع، بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وحلف اللقاحات العالمي، تستهدف 423 ألف و345 طفلا وطفلة دون سن الخامسة .



وأشار إلى أن الحملة ينفذها خمسة ألاف و414 عاملا صحيا، إضافة إلى 346 مشرفي فرق و124 مشرفي مديريات .. مبينا أن عدد الفرق الثابتة 215 فريقا ثابتا وألف و246 فريق متحرك تستهدف 190 ألف و833 منزلا .



حضر التدشين مشرفا وزارة الصحة العامة وممثل منظمة الصحة العالمية بالمحافظة الدكتور خالد الناظري ومشرف التحصين بالمحافظة طارق يحيى مبارك ومنسق التغذية في المحافظة الدكتور وليد شمسان.

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ