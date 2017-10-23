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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:50:56م
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مجلس الشورى يدين الأعمال الإرهابية بمصر
[23/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 أدان مجلس الشورى واستنكر الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار جمهورية مصر العربية وآخرها الهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات جنوب غرب القاهرة والذي أودى بحياة 14 من الأمن المصري.

ودعا مجلس الشورى في بيان صادر عنه إلى تكاتف المجتمع الدولي للتصدي ومواجهة الإرهاب والذي تعاني منه العديد من الدول ومنها اليمن .

وأكد المجلس أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار دول العالم وتجفيف منابعه.

وجدد مجلس الشورى موقفه الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره في أي مكان مهما كانت دوافعه ومسبباته .. معبرا عن تضامنه مع الشعب المصري في مواجهة الإرهاب.

سبأ
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