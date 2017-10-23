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وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا يدعون للحوار لحل الازمة في شبه الجزيرة الكورية
[23/أكتوبر/2017]
مانيلا – سبأ :
 أعرب وزراء الدفاع في دول جنوب شرق آسيا اليوم الاثنين عن "قلقهم البالغ" إزاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية وحثوا بيونغ يانغ على الوفاء بالتزاماتها الدولية واستئناف الحوار.

وسلط وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الضوء في بيان مشترك خلال اجتماعهم في الفلبين اليوم على "الحاجة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

ودعا الوزراء إلى "ممارسة ضبط النفس ومواصلة الحوار لنزع فتيل التوترات في شبه الجزيرة الكورية".

ومن المقرر أن يلتقي الوزراء بنظرائهم من الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند واستراليا وروسيا ونيوزيلندا غداً الثلاثاء حيث من المتوقع أن تتصدر كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والإرهاب جدول أعمال المحادثات.

سبأ
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