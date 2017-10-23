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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:19:24م
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وزير الخارجية يهنئ أمين عام الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة
[23/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 هنأ وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام.

وأشار وزير الخارجية في رسالة التهنئة إلى أن اليمن من أوائل الدول التي انضمت إلى الأمم المتحدة الذي جاء إنشاءها بعد أن عانت البشرية من ويلات الحروب والدمار.

ولفت إلى أن دول العالم علقت على المنظمة الوليدة آنذاك آمالا عريضة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي لحل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً.

وأكد الوزير شرف أنه وبالرغم من الإنجازات التي حققتها الأمم المتحدة على مدى أكثر من ستة عقود إلا أن ثمة الكثير من التحديات التي لا تزال ماثله وتتطلب تضافر الجهود لمعالجتها وفي مقدمتها الصراعات والحروب والفقر والأمراض وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح وزير الخارجية أن حكومة الإنقاذ بالجمهورية اليمنية تثمن عالياً الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة والوكالات والبرامج التابعة لها لا سيما في الجانبين الاقتصادي والإنساني.. مجدداً التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم وبما يمكن الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها من أداء أعمالها على النحو المطلوب.

وعبر عن تقدير الجمهورية اليمنية للمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية وإحلال السلام في اليمن وإنهاء العدوان والحصار الجائر على اليمن للعام الثالث على التوالي .. معرباً عن الأمل بأن تكلل تلك الجهود بالنجاح ويعود الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.

سبأ
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