[23/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ضبط مكتب التجارة والصناعة بمحافظة صنعاء اليوم 45 ألف كيس محلول إرواء منتهية الصلاحية في منطقة برتان بمديرية مناخة.
وأوضح مدير مكتب التجارة والصناعة أمين شائع أن الكميات المهربة والمنتهية الصلاحية ضبطت وهي في طريقها للعاصمة صنعاء.
ولفت إلى إستمرار حملات التفتيش والرقابة علی المنتجات الغذائية والأدوية لحماية السوق من السلع المغشوشة وحفاظاً علی المواطنين من أي أضرار صحية.
إلى ذلك أتلف مكتب التجارة والصناعة بمديرية بني حشيش بصنعاء كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وأثناء الإتلاف ثمن أمين عام محلي المديرية إبراهيم الجيلاني ومدير مكتب الصناعة علي المنتصر جهود الفرق الميدانية في ضبط البضائع المنتهية.
سبأ