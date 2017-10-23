الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ همدان التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء عدد من مشائخ مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وبحضور محافظ صنعاء الشيخ حنين قطينة ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام . قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس. ارتفاع النفط بفضل تراجع الإمدادات وزيادة الطلب سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الاثنين بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط في ظل مؤشرات جديدة على زيادة الطلب على الخام. البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.