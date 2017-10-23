محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ همدان صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء عدد من مشائخ مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وبحضور محافظ صنعاء الشيخ حنين قطينة ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام .



جرى خلال اللقاء إستعراض الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار ومحاولاته المستمرة في إستهداف الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج الإجتماعي للشعب اليمني.



وأكد اللقاء أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية في سبيل تعزيز الاصطفاف الوطني للتغلب على التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن، وإفشال رهانات العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بدور مشائخ وأبناء ووجهاء قبيلة همدان ومواقفها المشرفة في مختلف المراحل التي مر بها الوطن وكذا دورها البارز في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته وما قدمته من قوافل من الرجال والدعم للمرابطين في جبهات العزة والشرف.



فيما أكد مشائخ همدان وقوف قبيلة همدان صفا واحدا في مواجهة العدوان والاستعداد للتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته وكذا الاستمرار في رفد جبهات العزة والشرف.



كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع بمديرية همدان واحتياجات الضرورية خلال المرحلة الراهنة.

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ