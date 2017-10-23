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تدشين مشروع الحقيبة المدرسية بمدرسة الأمل للصم والبكم بصنعاء
[23/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 دشنت منظمة الموطن للتنمية بصنعاء اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية التي تستهدف طلاب وطالبات مدرسة الأمل للصم والبكم والأسر الفقيرة والمحتاجة في عدد من مديريات أمانة العاصمة.

وفي التدشين أوضحت رئيس منظمة الموطن للتنمية سماح الصباري أن عدد المستهدفين من المشروع 294 طالبا وطالبة، تم توزيع 70 حقيبة اليوم بمدرسة الأمل للصم والبكم كمرحلة أولى بتمويل مجموعة الجيل الجديد، يتبعها تنفيذ المرحلة الثانية بتمويل فاعلين الخير.

ودعت كافة المنظمات ورجال المال والأعمال إلى تقديم الدعم لشريحة الصم والبكم لتخفيف معاناتهم .. مشيدة بدعم مجموعة الجيل الجديد الذي ساهمت في تمويل مشروع الحقيبة المدرسية لطلاب وطالبات مدرسة الأمل للصم والبكم.

واعتبرت الصباري هذا المشروع هو الثاني لمنظمة الموطن للتنمية، حيث نفذت المنظمة مشروع توزيع الحقيبة المدرسية نهاية سبتمبر الماضي بمدرسة المقداد في شملان وعدد من الأحياء بمديرية معين بأمانة العاصمة إستهدفت 150 طالبا وطالبة من الفئات الأشد فقرا.

وأكدت أن المنظمة لديها خطة لمشاريع مستقبلية في مجال التدريب والتأهيل وغيرها من المشاريع الإنسانية .. مناشدة أهل الخير بتقديم الدعم لطلاب وطالبات مدرسة الأمل للصم والبكم وخاصة مشروع التغذية نظرا للظروف النفسية والإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

سبأ
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