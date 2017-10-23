[23/أكتوبر/2017]
المحويت - سبأ:
دشن وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبد الله الحمزي اليوم حملة التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال والمسح التغذوي .
تستهدف الحملة تطعيم ١٣٨ ألف و٧٥٣ طفلا وطفلة دون الخمس سنوات ضد شلل الأطفال والمسح التغذوي ومسح الأمراض الزمنة في عموم مديريات المحافظة.
وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش ومشرف التحصين عبد الكريم عباس أن الحملة تنفذ من منزل إلى منزل بواسطة 543 فرقة تحصين متحركة وثابتة وألف و104 عاملة وعامل صحي و158 مراقب ميداني.
وبين أنه تم تخصيص 158 ألف و200 جرعة لقاح ضد شلل الأطفال وتوفير 158 سيارة للفرق المتحركة وفرق الإشراف والمتابعة الميدانية إضافة إلى فرق التوعية والتثقيف الصحي.
وأشاد الوكيل الحمزي بالجهود المبذولة في تنفيذ الحملة من قبل مكتب الصحة بالمحافظة وفرق التحصين بما يكفل إنجاح الحملة وتحقيق الغايات المنشودة.
سبأ