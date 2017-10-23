ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:19:24م
الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ همدان
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء عدد من مشائخ مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وبحضور محافظ صنعاء الشيخ حنين قطينة ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام .
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس.
ارتفاع النفط بفضل تراجع الإمدادات وزيادة الطلب
سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الاثنين بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط في ظل مؤشرات جديدة على زيادة الطلب على الخام.
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.
آخر الأخبار:
المجلس السياسي الأعلى يعتبر التوغل السعودي بحضرموت شكلا من أشكال الإستعمار
وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا يدعون للحوار لحل الازمة في شبه الجزيرة الكورية
وزير الخارجية يهنئ أمين عام الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وكيل محافظة المحويت يدشن حملة التحصين ضد شلل الأطفال
[23/أكتوبر/2017]
المحويت - سبأ:
 دشن وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبد الله الحمزي اليوم حملة التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال والمسح التغذوي .

تستهدف الحملة تطعيم ١٣٨ ألف و٧٥٣ طفلا وطفلة دون الخمس سنوات ضد شلل الأطفال والمسح التغذوي ومسح الأمراض الزمنة في عموم مديريات المحافظة.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش ومشرف التحصين عبد الكريم عباس أن الحملة تنفذ من منزل إلى منزل بواسطة 543 فرقة تحصين متحركة وثابتة وألف و104 عاملة وعامل صحي و158 مراقب ميداني.

وبين أنه تم تخصيص 158 ألف و200 جرعة لقاح ضد شلل الأطفال وتوفير 158 سيارة للفرق المتحركة وفرق الإشراف والمتابعة الميدانية إضافة إلى فرق التوعية والتثقيف الصحي.

وأشاد الوكيل الحمزي بالجهود المبذولة في تنفيذ الحملة من قبل مكتب الصحة بالمحافظة وفرق التحصين بما يكفل إنجاح الحملة وتحقيق الغايات المنشودة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
المجلس السياسي الأعلى يعتبر التوغل السعودي بحضرموت شكلا من أشكال الإستعمار
وزير الخارجية يهنئ أمين عام الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي
اللجنة المالية بمجلس الشورى تواصل مناقشة التقرير المالي
ضبط 45 ألف كيس محلول إرواء منتهية الصلاحية بصنعاء
الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ همدان
تدشين مشروع الحقيبة المدرسية بمدرسة الأمل للصم والبكم بصنعاء
وزارة الخارجية تنعي السفير علي عبدالله الحواني
مناقشة إمكانية دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية لعدد من المشاريع في ذمار
الرئيس الصماد يزور الأمين العام المساعد لحزب الشعب الديمقراطي "حشد"
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية حرض في حجة
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدد من المحافظات ونجران وجيزان
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
[22/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على كتاف وباقم بصعدة
[22/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق بصعدة
[22/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by