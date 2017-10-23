عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش المصري يعلن عن تدمير سيارات محملة بأسلحة وذخائر عند الحدود الغربية للبلاد القاهرة – سبأ :

أعلن الجيش المصري اليوم الاثنين عن تدمير ثمان سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار والقضاء على العناصر الإرهابية التي تقودها قبل اختراقها الحدود الغربية للبلاد.



وذكر الجيش المصري في بيان له ان "القوات الجوية أحبطت محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، أسفرت عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء علي العناصر الارهابية الموجودة بداخلها".



وأشار البيان إلى استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار، لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة تسلل أو اختراق للحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.



وأوضح أن ذلك يأتي تزامناً مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية، لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات.



ويأتي ذلك بعدما اشتبكت قوات الامن المصرية يوم الجمعة الماضي مع مجموعة مسلحة في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة واسفرت عن مقتل واصابة اكثر من 30 رجل شرطة .

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ