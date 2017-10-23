[23/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
نعت وزارة الخارجية وكافة منتسبيها السفير علي عبدالله الحواني الذي وافته المنية بعد عمر حافل بالعطاء في المجال الدبلوماسي.
وأشار البيان إلى أن الفقيد قضى معظم حياته في خدمة الوطن في المجال الدبلوماسي وعمل في العديد من الدوائر في وزارة الخارجية وبعثات بلادنا في الخارج.
وعبر البيان عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ