ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:19:24م
الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ همدان
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء عدد من مشائخ مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وبحضور محافظ صنعاء الشيخ حنين قطينة ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام .
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس.
ارتفاع النفط بفضل تراجع الإمدادات وزيادة الطلب
سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الاثنين بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط في ظل مؤشرات جديدة على زيادة الطلب على الخام.
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.
آخر الأخبار:
المجلس السياسي الأعلى يعتبر التوغل السعودي بحضرموت شكلا من أشكال الإستعمار
وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا يدعون للحوار لحل الازمة في شبه الجزيرة الكورية
وزير الخارجية يهنئ أمين عام الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الإسباني رافائيل نادال يتصدر تصنيف لاعبي التنس المحترفين
[23/أكتوبر/2017]
باريس ـ سبأ:
لم يحدث أي تغيير في ترتيب أول عشرة مراكز في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، بعد إعلان القائمة اليوم وبقاء الإسباني رافائيل نادال في الصدارة.

وحافظ السويسري روجر فيدرر على المركز الثاني، ويليه بالترتيب البريطاني آندي موراي، والكرواتي مارين شيليتش، والألماني ألكسندر زفيريف.

واستمر أيضا النمساوي دومينيك تيم بالمركز السادس، والصربي نوفاك جوكوفيتش بالمركز السابع.

كما بقي البلغاري غريغور ديميتروف والسويسري ستانيسلاس فافرينكا والبلجيكي ديفيد جوفين في المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
إيفرتون الانجليزي يقيل مدربه الهولندي رونالد كومان على خلفية نتائجه السيئة
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يغرم سيلتيك وباريس سان جيرمان بسبب شغب جماهيرهما
الفرنسي تسونجا يفوز ببطولة انتويرب للتنس
روما يعود بفوز ثمين من ملعب تورينو وميلان يتعثر مجددا
المنتخب الوطني الأول يخسر ودياً من فريق الإنتاج المصري في معسكره بالقاهرة
إنترميلان يضع حدا لانتصارات نابولي بالتعادل السلبي بالدوري الإيطالي لكرة القدم
فوز الأسباني ماركيز في أستراليا ليتقدم أكثر في صدارة بطولة العالم للدراجات النارية
التشيكية بليسكوفا تتجاوز وليامز بافتتاح البطولة الختامية للتنس في سنغافورة
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
تأهل البلغاري ديميتروف لنهائي بطولة ستوكهولم للتنس
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية حرض في حجة
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدد من المحافظات ونجران وجيزان
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
[22/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على كتاف وباقم بصعدة
[22/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق بصعدة
[22/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by