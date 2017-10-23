رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإسباني رافائيل نادال يتصدر تصنيف لاعبي التنس المحترفين باريس ـ سبأ:

لم يحدث أي تغيير في ترتيب أول عشرة مراكز في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، بعد إعلان القائمة اليوم وبقاء الإسباني رافائيل نادال في الصدارة.



وحافظ السويسري روجر فيدرر على المركز الثاني، ويليه بالترتيب البريطاني آندي موراي، والكرواتي مارين شيليتش، والألماني ألكسندر زفيريف.



واستمر أيضا النمساوي دومينيك تيم بالمركز السادس، والصربي نوفاك جوكوفيتش بالمركز السابع.



كما بقي البلغاري غريغور ديميتروف والسويسري ستانيسلاس فافرينكا والبلجيكي ديفيد جوفين في المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب.

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ