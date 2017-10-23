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مناقشة إمكانية دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية لعدد من المشاريع في ذمار
[23/أكتوبر/2017]
ذمار - سبأ:
 ناقش محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظتي ذمار والبيضاء خالد عمران، إمكانية دعم الصندوق لعدد من المشاريع الطارئة بمدينة ذمار في مجالات المياه والنظافة والتحسين والإصحاح البيئي.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ عباد إلى أهمية قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بحشد المانحين الدوليين لتمويل المشاريع الضرورية، والاستفادة من المنح التي تقدمها المنظمات الدولية في هذه المجالات الخدمية والحيوية.. موجها المكاتب المعنية بإعداد رؤى متكاملة حول أهم المشاريع الحيوية والخدمية وتقديمها للصندوق الاجتماعي للتنمية لإدراجها ضمن خططه وبرامجه.

فيما اوضح مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظتي ذمار والبيضاء أن الصندوق كغيره من المؤسسات الحكومية والخاصة في اليمن قد تأثر بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ قرابة الثلاثة الاعوام.

وبين أن أغلب المشاريع الاعتيادية للصندوق قد توقفت ولم يتبقى إلا نسبة بسيطة من المشاريع الضرورية خصصها الصندوق ضمن سياسته للتدخل الطارئ.. مشيرا إلى أهمية التخطيط للمشاريع الضرورية في المحافظة وإعداد الدراسات والتصاميم الفنية للبحث عن تمويلات لها أو ادراجها ضمن خطط وبرامج الصندوق.

من جانبه استعرض مدير مكتب الاشغال العامة المهندس هيصمي احمد هيصمي أهم المشاريع الضرورية، منها مشروع مجرى السيول في خط الثلاثين وإنشاء قنوات لتصريف مياه الامطار ورصف السوق المركزي بالأحجار واستكمال رص عدد من الحارات بمدينة ذمار.

فيما أشار مدير عام مؤسسة المياه بذمار طه الهندي إلى أهمية تشغيل مشروع المحطة المركزية للمؤسسة بقدرتها التشغيلية المقدرة بـ 1000 ميجا وات وربطه ب 10 آبار رئيسة من آبار سامه.

داعيا إلى متابعة المنظمة الالمانية KFW التي تكفلت بتمويل مشروع تشغيل المحطة للتسريع في إجراءات الحصول على منحة تشغيل هذا المشروع الحيوي الذي من المتوقع ان يستفيد منه أكثر من 165 الف نسمة بنسبة اجمالية تقدر 60 بالمائة من سكان مدينة ذمار .

بدوره قدم مدير عام صندوق النظافة والتحسين حيدر سودان رؤية مختصرة حول المشاريع الضرورية للصندوق لتخفيف الضغط على الصندوق وعمال النظافة وفي مقدمتها رصف وتحسين الجزر الوسطية في شارع الدائري الغربي واستكمال رصف الارصفة الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية في شارعي رداع وصنعاء وسط مدينة ذمار.


حضر الاجتماع مستشاري المحافظة سميرة القانون وفضل الاشول ومدير عام مديرية ذمار محمد السيقل ونائب مدير صندوق النظافة والتحسين ماجد التينه ونائب مدير عام مؤسسة المياه محمد الكحلاني ومدير ادارة المشاريع في المؤسسة محمد الحبسي.

سبأ
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