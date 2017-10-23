محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يزور الأمين العام المساعد لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" صنعاء - سبأ:

قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة للمناضل سفيان العماري الأمين العام المساعد لحزب الشعب الديمقراطي"حشد"، للاطمئنان على صحته بعد إجراءه عملية جراحية توجت بالنجاح في أحد مستشفيات العاصمة.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال الزيارة عن تمنياته للأمين العام المساعد سفيان العماري بالشفاء العاجل وأن يمن الله عليه بالعافية.



وثمن دور حزب الشعب الديمقراطي وبقية الأحزاب المناهضة للعدوان، كدور يلمسه المجتمع من خلال الجهود والأعمال التي يبذلونها في فضح وتعرية العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على اليمن والحشد ورفد الجبهات بالمقاتلين من أجل عزة وكرامة الشعب اليمني .



فيما أعرب سفيان العماري عن إمتنانه وشكره وتقديره لرئيس المجلس السياسي الأعلى والقيادة السياسية على الإهتمام والمشاعر الإنسانية التي أحيط بها.



وعبر عن تمنياته للجميع بالتوفيق للعبور باليمن والشعب اليمني إلى بر الأمان والإنتصار في مواجهة العدوان والحصار.. معتبرا هذه الزيارة وسام شرف له وللأحزاب المناهضة للعدوان.

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ