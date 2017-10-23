محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة التحصين ومسح الأمراض المزمنة بمحافظة إب إب - سبأ:

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب اليوم الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة.



تهدف الحملة التي تنفذها خلال ثلاثة أيام وزارة الصحة العامة والسكان ممثله بالبرنامج الوطني للتحصين الموسع وإدارة التغذية بالوزارة تطعيم الأطفال بالمحافظة دون سن الخامسة لـ 607 آلاف و573 طفلا وطفلة.



كما تستهدف عملية الفرز التغذوي للأطفال 552 ألف و485 طفلا ومسح الأمراض المزمنة لسكان المحافظة لمليونين و976 ألف و241 حالة.



وفي التدشين أشاد الورافي بمستوى الإعداد والتحضير لتنفيذ الحملة .. داعياً الآباء والأمهات إلى لتعاون مع الفرق العاملة بالحملة والدفع بأطفالهم لأخذ الجرعات اللازمة للتحصين.



من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط إلى أهمية تنفيذ الحملة التي تتزامن مع حملة الفرز التغذوي والمسح الميداني للأمراض المزمنة والتي تنفذ لأول مرة على مستوى الوطن.



ولفت إلى أن الهدف من عملية المسح لهذه الأمراض إيجاد قاعدة بيانات للمرضى بما يسهم في تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.



بدوره أوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالملك الصنعاني أن الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين تستهدف رفع مستوى المناعة لدى الأطفال بالإضافة إلى تنفيذ عملية المسح التي ستنفذها الفرق العاملة في الحملة.



وأشار إلى أن الحملة ينفذها ألفين و98 فرقة متحركة تستهدف 563 ألف و359 منزلا بالمحافظة.



حضر التدشين نائب مدير مكتب الصحة مدير الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة الدكتور إسماعيل الشويطر ونائب مدير الصحة مدير إدارة الطوارئ بكيل الجحافي ومدير التحصين بمكتب الصحة عبدالجليل الزبيدي ومستشار الصحة والتغذية باليونيسيف الدكتور ليون باول ومن منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد اللطيف مجلي وعدد من المسئولين.

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ