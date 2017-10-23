[23/أكتوبر/2017]
برن – سبأ :
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين غرامة مالية على سيلتيك وباريس سان جيرمان بسبب شغب جماهيرهما خلال لقاء الفريقين في دوري الأبطال الشهر الماضي.
وذكرت وكالة انباء رويتز ان لجنة الانضباط في الاتحاد القاري غرمت سيلتيك 10 آلاف يورو (11700 دولار) بسبب اقتحام أحد المشجعين للملعب ومحاولته ركل كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان خلال الخسارة على ملعبه 5-صفر في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية بدور المجموعات.
كما غرم الاتحاد سان جيرمان خمسة آلاف يورو (5900 دولار) بسبب تلفيات ألحقتها جماهيره بملعب سيلتيك وتحطيم المقاعد.
وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة تغريم بازل السويسري ايضاً 12 ألف يورو عقب اشعال جماهيره لألعاب نارية خلال مباراته أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بالمجموعة الأولى الشهر الماضي.
سبأ