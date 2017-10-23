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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:42:29م
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الأمم المتحدة : أزمة الروهينغا في ميانمار بعيدة عن الانتهاء
[23/أكتوبر/2017] جنيف – سبأ :
أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارك لوكوك إن أزمة الروهينغا في ميانمار بعيدة عن الانتهاء .

وقال لوكوك في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر المانحين الدولي لمساعدة لاجئي الروهينغا في جنيف اليوم الاثنين ان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تجد حلا لأسباب النزاع التي أدت إلى مثل هذا الكم الهائل من اللاجئين.

وتشير معلومات منظمة الهجرة العالمية الى أن ما يقرب من 590 ألف شخص من اقلية الروهينغا غادروا ميانمار بعد تصاعد العنف في ولاية راخين الشمالية في 27 أغسطس الماضي وفروا إلى المخيمين لللاجئين ببنغلاديش المجاورة اللذين كانا يأويان قبل ذلك أكثر من 200 ألف من الروهينغا.

وأضاف لوكوك انه "لا تزال ولاية راخين الشمالية تشهد مخالفات جدية لحقوق الإنسان، ولا نزال ممنوعين بصرامة من الدخول إلى ميانمار، الأمر الذي يقوّض إمكانياتنا لتقدير الحاجات وتقديم المساعدة.. المسألة يجب أن تجد حلاً".

ودعا المسئول الاممي الدول الأعضاء في المؤتمر لإيجاد حل لأسباب النزاع .. مذكراً بدعوة الأمم المتحدة سلطات ميانمار إلى وقف العنف ومنع اضطهاد الروهينغا وضمان الدخول الإنساني الحر إلى أراضيها بالإضافة إلى ضمان العودة الآمنة للاجئين .
سبأ
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