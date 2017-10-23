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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:42:29م
رئيس الوزراء يدشن الجولة الثانية لحملة التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ، اليوم بصنعاء الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ)
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رئيس الوزراء يدشن الجولة الثانية لحملة التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال
[23/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ، اليوم بصنعاء الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ) .

تستهدف الجولة الثانية من الحملة خمسة ملايين و66 ألفا و767 طفلا وطفلة دون الخامسة في عموم محافظات الجمهورية .

وأوضح وزير الصحة العامة أثناء التدشين أن الحملة التي تنفذ خلال الفترة 23 – 25 أكتوبر الجاري، تشمل الفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة .. مشيرا إلى أن إجمالي اللقاح الذي تم توفيره للجولة بلغ ستة ملايين و64 ألف جرعة بالإضافة إلى مليونين و660 ألف و500 كبسولة من فيتامين ( أ ).

وبين وزير الصحة العامة والسكان أن عدد العاملين الصحيين الثابتين والمتنقلين في الحملة يصل إلى 80 ألفا و372 شخصا، إلى جانب أربعة آلاف و795 مشرفا ميدانيا و141 مشرفا مركزيا .. مشيرا إلى أن أهمية هذه الجولة تكمن لشمولها عملية التحصين وإجراء مسوحات من منزل إلى منزل عن سوء التغذية لدى الأطفال وكذا الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو والصرع وبعض الأمراض النفسية .

وأكد أن الحملة ستوفر قاعدة معلومات وبيانات تسهل وضع الخطط لمكافحة هذه الأمراض وتوفير الأدوية الخاصة بها .. داعيا الآباء والأمهات إلى تطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال والتعاون مع فرق الفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة.

وثمن وزير الصحة جهود البرنامج الوطني للتحصين وإدارة التغذية بالوزارة وكافة العاملين والمشرفين في تنفيذ الحملة .. مشيدا بدور منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف في دعم الحملة .

وفي تصريح لوسائل الإعلام اعتبر رئيس الوزراء هذه الحملة الروتينية واحدة من أهم مهام القطاع الصحي فبدونها يتعرض مستقبل أبنائنا الصحي لمخاطر متعددة .. وقال " إن صحة الأطفال بالنسبة لنا أساسية ولذلك تحضر الحكومة بكل مؤسساتها المركزية والمحلية من أجل هذا العمل الكبير الذي سينفذ على مستوى الوطن كله ".

وأضاف " نحن لا نفرق في أداء واجباتنا بين محافظة وأخرى وننظر إلى الوطن كله نظرة واحدة ودشنا هذه الحملة من العاصمة صنعاء وستتواصل في عموم محافظات الجمهورية ".

حضر التدشين أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان وعدد من قيادات وزارة الصحة العامة ومكتب الصحة بالعاصمة .

سبأ
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