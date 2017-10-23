ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح معرض عبادي للكتاب في نادي بلقيس بصنعاء صنعاء – سبأ :



افتتح وزير الشباب والرياضة حسن زيد ونائب وزير الثقافة هدى أبلان اليوم بمقر مؤسسة عبادي للعلوم والثقافة في نادي بلقيس معرض عُبادي للكتاب الذي يستمر حتى 13 نوفمبر.



وأوضح وزير الشباب والرياضة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المعرض يمثل رسالة للداخل مفادها أن الصراع هو صراع ثقافي ولابد أن يفهم اليمنيون هذا كما هو رسالة للعدوان باننا لا يمكن أن نقبل بالحصار ولا بنتائجه وسنظل كما كنا باحثين عن المستقبل ومؤسسين له.



فيما أوضح نائب وزير الثقافة أن افتتاح هذا المعرض يمثل نقلة نوعية في مسار الحدث الثقافي في بلادنا من خلال وقفية عبادي للثقافة في صنعاء، وهذا جزء من العمل الثقافي النوعي، كما يمثل المعرض ضرورة حتمية في ظل هذه الظروف التي نعيشها جراء الحرب والعدوان.



فيما أفاد رئيس مؤسسة عبادي الناشر نبيل عبادي أن افتتاح المعرض يأتي بهدف خدمة الحراك الثقافي والاسهام في مساعدة الناس على تكوين مكتباتهم المنزلية.



وقال إن جميع عائد مبيعات المعرض هي لصالح الصندوق الذي يتولى الانفاق على المؤسسة والوقفية.



وأشار إلى أنه سيتم يوم السبت افتتاح برنامج الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض.



حضر افتتاح المعرض عدد من المثقفين والمهتمين.

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ