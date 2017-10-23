محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يرحب بمبادرة الاتحاد العربي للقبائل لوقف نزيف الدم اليمني صنعاء - سبأ:

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رئيس جامعة دار السلام الدولية للعلوم والتكنولوجيا منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد العربي للقبائل في البلاد العربية الأستاذ الدكتور كريم زغير أسيود .



وفي اللقاء تسلم رئيس الوزراء، رسالة رئيس الاتحاد العربي للقبائل العربية الشيخ حسين آل علي، بشأن زيارتهم المتوقعة إلى صنعاء، وذلك للتشاور مع جميع الأطراف في اطار جهود الاتحاد من اجل العمل على إنهاء العدوان ورفع الحصار وإيقاف نزيف الدم اليمني عبر مبادرة السلام والوئام اليمنية التي أطلقها وتبناها الاتحاد العربي .



وأشارت الرسالة إلى ما تحظى به هذه المبادرة من مباركة من قبل أمراء وشيوخ القبائل في البلاد العربية بما في ذلك في البلدان المعتدية على بلادنا ومعهم أصحاب السماحة والفضيلة رجال الدين على اختلاف فكرهم .. مؤكدة أن تواصل الاتحاد مع جميع الأطراف المعنية تبعث على الطمأنينة بإمكانية نجاح المبادرة والوصول إلى الحلول الناجعة لإيقاف نزيف الدم.



وعبر رئيس الوزراء عن الترحيب بزيارة وفد الاتحاد العربي للقبائل إلى مهد الحضارة والعروبة اليمن.



وقال " نرحب بالمبادرة وسندرسها بعناية شديدة وسنرفعها إلى المجلس السياسي الأعلى " .. مؤكداً أن الشعب اليمني مع أي مبادرة سلام عادلة وتواق إلى السلام الذي يصنعه الحوار الإيجابي .



وأعتبر رئيس الوزراء العدوان والحصار العائق الرئيس أمام السلام .. معربا عن امله في أن تمثل هذه المبادرة رافدا من روافد السلام لفائدة الشعب اليمني .



وتسلم الدكتور بن حبتور، في اللقاء درع جامعة دار السلام الدولية، تقديرا لدعمه لقطاع التعليم العالي وتشجيعه للجامعات الأهلية والخاصة للقيام بدورها في خدمة التنمية البشرية في الجمهورية اليمنية.

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ