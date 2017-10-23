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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:42:29م
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دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ، اليوم بصنعاء الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ)
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  عربي ودولي
وزير الخارجية الروسي : لا تقدم مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب
[23/أكتوبر/2017]
موسكو – سبأ :
كد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدم وجود اي تقدم حتى الآن في التعاون مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في موسكو اليوم انه "من خلال التواصل مع الجانب الأمريكي حول الأزمة في سورية في الفترة الأخيرة سجلنا "أموراً غريبة" للتحالف بقيادة واشنطن في سورية ولا سيما خروج إرهابيي (داعش) من الرقة عندما كان التحالف يقصف المدينة".

وشدد لافروف على ضرورة تحقيق الانتصار على الإرهاب الدولي، وقال "إننا نتطلع إلى بحث الهدف المنشود في كل العالم وهو الانتصار على الإرهاب في كل من العراق وسورية".

كما اكد وزير الخارجية الروسي تمسك بلاده بوحدة الأراضي العراقية وسيادتها .. داعياً إلى حل كل القضايا في إطار حوار شامل تشارك فيه كل مكونات الشعب العراقي.

وأوضح لافروف انه في سياق تغيير الأوضاع والمضي قدماً لإطلاق المحادثات لتحقيق التسوية السياسية لكل الأزمات في المنطقة فمن المهم جدا الحيلولة دون ظهور أزمات جديدة.

سبأ
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