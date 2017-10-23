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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:42:29م
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تشييع جثمان العقيد الركن عبد المنعم الجابري بصنعاء
[23/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
شيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن الصحافي العقيد الركن عبد المنعم عبد الله عبد السلام الجابري نائب رئيس تحرير موقع 26 سبتمبر نت الذي وافاه الاجل يوم أمس بعد حياة حافلة بالعمل الوطني في الصحافة العسكرية.

وخلال مراسيم التشييع المهيبة التي حضرها نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي غالب الحرازي ومدير دائرة التوجيه المعنوي الأسبق العميد الركن علي حسن الشاطر ورئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي وعدد من القيادات العسكرية والصحفيين ورؤساء الشعب والقطاعات بدائرة التوجيه المعنوي وزملاء واقارب الفقيد والشخصيات السياسية والاجتماعية وجمع غفير من المواطنين .

وبعد أن قدم الجميع واجب العزاء عبروا عن أحر التعازي بوفاة الصحافي عبد المنعم الجابري الذي مثل رحيله خسارة على الصحافة اليمنية والعسكرية على وجه التحديد.

وأشاد المشيعون بمناقب الفقيد وسماته القيادية وادواره وجهوده الوطنية التي قدمها في المجال الإعلامي والصحافة العسكرية والتي ترك فيها بصماته الحية التي ستضل شاهدة على ابداعاته وانجازاته.

وقد شيع جثمان الفقيد ووري الثرى في مقبرة ذهبان بعد الصلاة عليه في جامع الفتح بذهبان عقب صلاة الظهر.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ
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