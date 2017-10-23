الدكتور لبوزة يعزي في وفاة الصحافي عبد المنعم الجابري [23/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ :

عبر نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة عن خالص التعازي بوفاة الصحافي عبد المنعم عبد الله عبدالسلام الجابري نائب رئيس تحرير موقع 26سبتمبر نت الذي وافاه الأجل أمس عن عمر ناهز الـ 48 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في مجال العمل التوجيهي والإعلامي والصحفي للقوات المسلحة.



وأعرب نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى في برقية العزاء الموجهة إلى نجل الفقيد خيرالله عبد المنعم الجابري وأخوانه وبقية أفراد الأسرة، عن مواساته القلبية لأهله وذويه وللأسرة الصحفية بهذا المصاب الأليم.



وأشار إلى مناقب الفقيد الذي جسد بقلمه الحر وفكره المتقد ودماثة خلقه القدوة للصحافي الوطني والمسئول الذي عمل بكل جد ومثابرة على الارتقاء بالعمل الاعلامي والصحافة العسكرية وترك بصمات حية عبرت عن نجاحاته وإسهاماته الوطنية في حقل الاعلام.



وأكد أن الوطن خسر برحيل الجابري، واحدا من كوادره الإعلامية التي كان لها إسهامها المشهود في تطوير المهنة على المستوى الوطني من خلال عمله في صحيفة 26 سبتمبر وموقع 26 سبتمبر نت ومجلتي الجيش والإيمان.



سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا اليه راجعون"

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