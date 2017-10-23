[23/أكتوبر/2017]
الجوف -سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليتين عسكريتين على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بمديريتي الغيل وخب والشعف بالجوف.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان نفذت هجوم على مواقع المرتزقة بإطراف منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف وكبدتهم قتلى وجرحى وتدمير آلية عسكرية وإحراق خيام وإغتنام أسلحة متنوعة.
وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في كمين نوعي نفذته وحدة الهندسة بالجيش واللجان بمديرية خب والشعف.
وفي مديرية الغيل هاجمت قوات الجيش واللجان مواقع لمرتزقة العدوان بوادي صقر، وكبدتهم عددا من القتلى والجرحى.
سبأ