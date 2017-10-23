رئيس الوزراء يدشن الجولة الثانية لحملة التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ، اليوم بصنعاء الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ) قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس. ارتفاع النفط بفضل تراجع الإمدادات وزيادة الطلب سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الاثنين بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط في ظل مؤشرات جديدة على زيادة الطلب على الخام. البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.