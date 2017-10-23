محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء بصنعاء صنعاء - سبأ :

دشنت اليوم بجامعة صنعاء فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء بإقامة مسيرة للمكفوفين داخل الحرم الجامعي للتعريف بأهميتها في حياتهم .



تتضمن الفعاليات التى تنظمها جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بالتعاون مع جامعة صنعاء والمركز الثقافي للمكفوفين على مدى ثلاثة أيام ندوات , مسرحيات واسكتشات , و معارض للوسائل التعليمية ومنتجات المكفوفين .



وفي التدشين أشار رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير إلى أن العصا البيضاء التى تدشن لأول مرة باليمن تمثل رمزا للمكفوفين ولأحقيتهم في التنقل بكل حرية وتعكس مطالبهم في الحصول على الدعم اللازم من المجتمع ومؤسساته .



وأكد أنه ليس المقصود إثارة الشفقة تجاه الكفيف و إنما توعية المجتمع بكيفية التعامل الراقي معه و مساعدته على اكتشاف العقبات والمتغيرات في المحيط الذي يتحرك فيه .



وحث الدكتور الصغير حكومة الإنقاذ على الاهتمام بذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم ودورهم في خدمة وطنهم إذا توفرت لهم فرص التعليم , لافتاً إلى أن مجلس الجامعة وافق على إنشاء سكن للمكفوفين داخل الجامعة .



فيما أوضحت رئيسة جمعية الأمان لرعاية الكفيفات صباح حريش و حياة الأشموري عن المشاركين في الفعالية أن العصا البيضاء تعد وسيلة تعويضية للمكفوفين الغرض منها تحسس الطريق وتجنب الاصطدام بالأجسام أثناء الحركة و ذلك تحريكها إلى الأمام والجانبين .



وأشارتا إلى أن العصا وسيلة للفت انتباه الناس إلى أن حاملها كفيف لمن يريد أن يتطوع لمساعدته بالإضافة إلى تنبيه قادة المركبات لتوخي الحذر بعدم الاصطدام به .

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ