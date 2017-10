Bombardement contre les rassemblements de l'armée saoudienne [23/أكتوبر/2017]

ASIR, 23 Oct. (SABA)-La force de missile et de l'artillerie de l'arme et des forces populaires a ciblé de rassemblements et de sites de l'armée saoudienne et ses mercenaires, faisant de pertes parmi leurs rangs.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de l'armée saoudienne dans la zone de Raqabat Al-Hanjar et Qoulal Al-Shaibani et Raqabat Asa'ar et Raqabat Majazah et derrière Sihtel, Al-Shabakah et le camp d'Ain Al-Thourin.



La source a ajoutée que l'armée et les forces populaires ont ciblé utilisant de missiles et de l'artillerie de rassemblements de l'armée saoudienne et les mercenaires devant le port d'Alib.



