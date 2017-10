Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires [23/أكتوبر/2017]

NAJRAN, 23 Oct. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires a exécutée une opération d'attaque contre l'un de sommet devant le port d'Al-Khadhra'a.



Une source militaire à Najran a indiqué à SABA, le meurtre et la blessure d'un certain nombre de mercenaires de l'armée saoudienne et la saisie des armes dans une opération de qualité exécutée par l'armée et les forces populaires contre l'un de sommets devant le port d'Al-Khadhra'a.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé deux raids contre la zone d'Al-Shourfah à Najran.



AM



SABA