محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح و العتاد صنعاء - سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته، وقصفت المدفعية تجمعاتهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية وصاروخية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجيش السعودي في رقابة الهنجر وقلل الشيباني ورقابة أسعر في عسير وقصفت تجمعات اخرى في رقابة مجازة وقبالة منفذ علب.



كما استهدف قصفا مدفعيا تجمعات للجنود السعوديين خلف سبحطل والشبكة ومعسكر عين الثورين، وتم كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته على جبل ريح وسبحطل مسنودا بغطاء جوي مكثف نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لقي المرتزق عبدالله عبد التواب القاضي مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة علب.



في نجران لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على إحدى التباب قبالة منفذ الخضراء واغتنام أسلحتهم، فيما قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع زبيد في جيزان واستهدفت بعدد من القذائف تجمعات اخرى في الرمضة.



وأكد المصدر مصرع المرتزق زياد حمود الأصبحي وأثنين آخرين بنيران الجيش واللجان في جبهة عصيفرة بمحافظة تعز، وتم قنص ستة مرتزقة شمال يختل بمديرية المخا، فيما استهدف قصفا مدفعيا تحصينات للمرتزقة في منطقة الجرة.



كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في قصف مدفعي على تجمعاتهم في تبة السيمن والسلسلة الجبلية بذباب، وتم استهداف تجمعات آخرى في الصيار والشبكة بالصلو.



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في قصف مدفعي على تجمعاتهم في تبة القناصين بالغيل في محافظة الجوف وتدمير آلية عسكرية تحمل معدل 14 ومصرع من كان على متنها.



في محافظة مأرب تم قنص مرتزق في أطراف وادي الضيق بالمخدرة، وعملية نوعية نفذها للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في بوابة بحرة بالنجد أسفرت عن تدمير تحصيناتهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مديرية كهبوب بمحافظة لحج وتمكنوا من السيطرة الكاملة على التباب السود وجبل السفينة شرق المديرية وقتل وجرح عدد من المرتزقة في العملية.



ووفقا للمصدر استهدفت المدفعية خيام وآليات للمرتزقه في وادي ملح بجبهة نهم، وقصفت تحصيناتهم شمال صحراء ميدي، فيما صد أبطال الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة بمنطقة قيفة في البيضاء ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ