عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل آبي يحقق فوزًا كاسحًا في انتخابات اليابان طوكيو – سبأ :

حقق الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فوزًا مدويًا في الانتخابات العامة.



وقد حصل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم حسبما أظهرته النتائج اليوم وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب (كوميتو ) على ما لا يقل عن 312 مقعدًا برلمانيًا في انتخابات الاحد بما يمثل أغلبية الثلثين في المجلس المؤلف من 465 مقعدًا.



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن نسبة المشاركة تصل إلى حوالي 69ر53 بالمائة مرتفعة بشكل طفيف عن النسبة المتدنية القياسية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي بلغت 36ر52 بالمائة في آخر انتخابات لمجلس النواب في عام 2014 .



وكان رئيس الوزراء 63 عامًا والذي يتولى السلطة منذ نحو خمس سنوات قد دعا إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر الماضي.

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ