قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس.