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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:15:14م
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية حرض في حجة
[23/أكتوبر/2017]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم أربع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة المزرق في مديرية حرض.
سبأ
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